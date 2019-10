Ölpreise legen etwas zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Nachdem sie sich im frühen Handel kaum verändert hatten, konnten sie im Mittagshandel etwas zulegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 58,57 US-Dollar. Das waren 20 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 26 Cent auf 53,07 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einer Stabilisierung der Ölpreise, nachdem sie in der vergangenen Woche kräftig gesunken waren. In der Vorwoche waren der US-Ölpreis und der Preis für Brent-Öl in der Spitze um jeweils mehr als fünf Prozent gefallen. Im Mittelpunkt des Interesses am Ölmarkt stehen die Handelsgespräche zwischen den USA und China, die in dieser Woche wieder aufgenommen werden sollen.