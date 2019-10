MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktien Osteuropas sind am Dienstag überwiegend dem Abwärtstrend in Europa und den USA gefolgt. Dies- wie jenseits des Atlantik war die Börsenstimmung schlecht, was Marktbeobachter mit mangelndem Fortschritt im Handelsstreit zwischen den USA und China einerseits sowie beim Brexit andererseits begründeten.

Einzig Warschau stemmte sich gegen das schwache Umfeld: Der Wig-30 -Index stieg um 0,49 Prozent auf 2410,47 Punkte und der breiter gefasste Wig gewann 0,47 Prozent auf 56 247,95 Zähler.