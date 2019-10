Antisemitischer Anschlag am Jom Kippur in Halle Der antisemitische und unmenschliche Terroranschlag am Jom Kippur in Halle (Saale) hat unsere Gemeinde, ebenso wie die gesamte Stadt, schockiert und in tiefe Trauer versetzt. Wir bedanken uns bei den zahlreichen uns bekannten und unbekannten Menschen aus Halle und anderen Orten in Deutschland, Israel, Europa und der gesamten

Der Beitrag Jüdische Gemeinde Halle: „Gegen politische Instrumentalisierung“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dokumentation.