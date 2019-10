Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) brannte am Freitag ein wahres Kursfeuerwerk ab, berichten die Analysten der Helaba.Schließlich sei der Index mit einem Kursplus in Höhe von 2,86% bei 12.511 Zählern aus dem Handel gegangen. Die Hoffnung auf eine Entspannung des Handelsstreits zwischen den USA und China und auf Fortschritte in Sachen Brexit habe Anleger motiviert, bei Aktien zuzugreifen. [ mehr