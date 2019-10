Der australische Goldexplorer Amani Gold (WKN A2DJ27 / ASX ANL) will die bereits beachtlichen Goldvorkommen auf seinem Giro-Projekt weiter ausbauen. Dazu hat man vor Kurzem ein Bohrprogramm angestoßen, mit dem man auf Goldvererzung unterhalb der bekannten Lagerstätte Kebigada (2,14 Mio. Unzen Gold) abzielt.

Die ersten Bohrungen wurden nun abgeschlossen und die gewonnenen Proben zur Analyse ins Labor geschickt. In den nächsten Wochen sollten also die Ergebnisse nach und nach eintreffen. Sollten diese als am aussichtsreichsten eingeschätzten Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.036 Metern tatsächlich erfolgreich gewesen sein, plant das Unternehmen in einer zweiten Bohrphase vier weitere Kernbohrungen mit einer Länge von jeweils noch einmal 500 Metern.