Nach der Kursrallye vom Freitag ging es bei der TUI Aktie gestern deutlich ruhiger zu. Der Feiertag in den USA dürfte hierzu seinen Teil beigetragen haben, aber an der Börse sah man offensichtlich auch technisches Konsolidierungspotenzial nach dem Kurssprung. Groß unter Druck kam der Aktienkurs des Reisekonzerns aber nicht: Die Notierungen pendelten gestern im XETRA-Handel zwischen 11,155 Euro und 11,555 Euro und damit in einer ...