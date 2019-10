Für die Aktien der publity AG steht ein Segmentwechsel an. Bisher wird die Immobilien-Aktie im Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Börse gelistet, demnächst soll es mit dem Prime Standard das am stärksten regulierte Marktsegment sein. Der Wechsel solle im Sommer des kommenden Jahres stattfinden. Mit dem Aufstieg in den Prime Standard könnten publitys Aktien auch in Auswahlindizes der Frankfurter Börse aufgenommen ...