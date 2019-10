NEW YORK (dpa-AFX) - Überwiegend gute Geschäftszahlen haben die Anleger an der Wall Street am Dienstag erfreut. Vor allem die erneute Prognoseanhebung des Krankenversicherers UnitedHealth sorgte für Begeisterung. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stieg damit nach seiner Verschnaufpause zu Wochenbeginn um 1,03 Prozent auf 27 064,22 Punkte. Damit bewegt er sich wieder auf dem Niveau von Ende September.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,06 Prozent auf 2997,48 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,16 Prozent auf 7933,67 Zähler.