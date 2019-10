Wirecard – Erwartung am Mittwoch

Ist wirklich alles wie immer bei Wirecard und zieht unser Wirecard-Spezial so wie im Frühjahr? Sie erinnern sich an die Seitwärtsrenditen damals und auch heute haben wir ja gleich zwei Spezials für unsere Abonnenten geliefert. Bullen greifen weiterhin zur WKN MC1HL4 mit K.O bei 96. Achten Sie auf ausreichend Abstand bei den Turbos. Wer shorten möchte, greift zum Bear KA45M2. Unsere Erwartung für Mittwoch – fest rein und dann im Tagesverlauf ein Dip nach unten, möglicherweise mit neuen Sentiments. Die DZ auf alle Fälle glaubt, dass wie immer nichts dran ist. Sie hat die Einstufung für Wirecard angesichts wieder aufgewärmter Vorwürfe hinsichtlich der Geschäftspraktiken auf “Kaufen” mit einem fairen Wert von 185 Euro belassen. Analyst Harald Schnitzer verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf das umgehende Dementi des Zahlungsabwicklers. Die Aktie komme immer wieder durch Betrugsvorwürfe und damit Leerverkaufs-Attacken unter Druck, bisher hätten sich aber alle Vorwürfe als haltlos erwiesen.