Der letzte große Abwärtstrend reichte von Mitte 2014 und einem Niveau von 1,7192 USD auf ein Verlaufstief von 1,1026 USD bis Ende 2016 abwärts. Nach einer zwischengeschalteten Erholung an 1,4377 USD kippte das Paar Anfang 2018 wieder und fiel in den letzten Monaten erneut auf die Tiefs aus 2016 zurück. Dort hat sich seit August jedoch eine merkliche Gegenbewegung eingestellt, die befeuert von einem Brexit-Abkommen noch einmal an Anfahrt gewonnen hat. Damit zeichnet sich auf mittel- bis langfristiger Ebene ein Doppelboden im Bereich von 1,1926 USD ab, der prädestiniert für ein kurzfristiges Long-Investment erscheint. Mittel- bis langfristig allerdings wird eine Investition von einigen Monaten bis Jahren notwendig werden.

Downtrend im Fokus