Deutsche Rohstoffs US-Tochter Cub Creek Energy kommt bei den Arbeiten auf dem Orleander-Bohrplatz voran. Die Bohrungen sollen in der kommenden Woche fertiggestellt und im Dezember in Betrieb genommen werden, kündigen die Mannheimer am Mittwoch an. Zudem sind die Kosten geringer als erwartet ausgefallen: „Aufgrund der derzeit rückläufigen Aktivitäten im US Öl- und Gassektor konnte Cub Creek mit wesentlichen Dienstleistern sehr ...