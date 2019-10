Aluminium auf Gratwanderung

Der Aluminiumpreis zeigte sich in der abgelaufenen Woche noch stabil oberhalb von 1.700 US-Dollar je Tonne, notiert aber nur knapp über seinen Vorgängertiefs aus Anfang des Monats. Letzte Woche hat zudem ein großer US-Aluminiumproduzent im Rahmen seiner Quartalsberichterstattung wegen der sich abschwächenden Weltwirtschaft und dem andauernden Handelskonflikt der USA und China zum dritten Mal in diesem Jahr seine Nachfrageprognose nach unten revidiert. Zuvor ging der Produzent immerhin noch von einem kleinen Plus aus. Dieses dürfte sich nach Ansicht des US-Produzenten aber erst wieder kommendes Jahr einstellen, wenn auch die Unsicherheiten verschwunden sind.

1.700 USD im Fokus