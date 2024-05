Wie bereits in den vorausgegangenen Besprechungen wurde nach einem gescheiterten Ausbruch über die Vorgängerhochs aus Juni 2023 von 113,46 Euro ein Rücklauf der BMW-Aktie auf zunächst 102,85 und darunter glatt 100,00 Euro erwartet. Letzteres Ziel konnte im gestrigen Handel fast erreicht werden, wo nach charttechnischer Lesart nun eine volatile Stabilisierungsphase einsetzen sollte. Schließlich hat die BMW-Aktie seit den Jahreshochs eine klassische 123-Konsolidierungsbewegung fast abgeschlossen und sollte den vorausgegangenen Impuls nun wieder in steigende Notierungen umsetzen. Erste Hinweise hierauf würden bei Kursen oberhalb von 105,50 Euro in Erscheinung treten, im Anschluss könnten Kursgewinne an 107,90 und 110,95 Euro generiert werden. Mittelfristig wäre darüber ein Anstieg an die Verlaufshochs aus 2015 bei 123,75 Euro zu erwarten. Bricht dagegen der seit November letzten Jahres bestehende Aufwärtstrend durch einen Kursrutsch unter 97,50 Euro, müssten sich Investoren auf Abschläge auf 92,12 und darunter glatt 90,00 Euro einstellen.

Trading-Strategie: