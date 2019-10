Arbeitet sich die 1&1 Drillisch Aktie erneut erfolglos an einer wichtigen charttechnischen Hinderniszone ab? Im Handel am Montag klettert der Aktienkurs des TecDAX-notierten Unternehmens auf bis zu 32,56 Euro, ist mittlerweile aber wieder auf Kurse an der 32er-Marke zurückgefallen. Auch das aktuelle Plus von mehr als 3 Prozent nutzt dem Anteilschein aus charttechnischer Sicht nichts: Die wichtige Hinderniszone bei 32,56/32,64 Euro ...