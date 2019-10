Analystin zu grünen Investitionen: „Es gibt keine einheitliche Definition von Nachhaltigkeit“

Ein Beispiel gefällig? Der Börsengang von Beyond Meat zählt zu den erfolgreichsten der zurückliegenden Jahre. Trotz der jüngsten Korrektur notiert die Aktie des Herstellers pflanzlicher Fleisch-Ersatzprodukte rund 340 Prozent über seinem Ausgabekurs von 25 Dollar. Bei der Herstellung der veganen Hamburger-Patties wird sehr viel weniger Wasser und Land gebraucht als bei der Produktion von Buletten aus Fleisch. Gleichzeitig ist der CO2-Ausstoß sehr viel geringer. Das IPO von Beyond Meat zeigt eindrucksvoll: Nachhaltige Geldanlagen können outperformen!Es stellt sich allerdings die Frage, woran überhaupt ESG-konforme Investments zu erkennen sind. Macht ein klimafreundlicheres Produkt wie ein Burger-Patty aus Erbsenprotein im Vergleich zu einem Echtfleisch-Burger-Patty das Investment in Beyond Meat automatisch nachhaltig? Nicht unbedingt. Denn es mangelt nach wie vor an einer einheitlichen Definition von Nachhaltigkeit. Vielmehr spielen individuelle Präferenzen und Ansichten eine entscheidende Rolle. Das zeigt sich beispielsweise an der komplizierten Klimathematik: Eine gute Ökobilanz eines Produkts kann durch lange Transportwege an Attraktivität verlieren. Bislang produziert Beyond Meat ausschließlich in den USA, verkauft sein Produkt aber auch in Deutschland. Insgesamt dürfte das Unternehmen mit seinem CO2-Fußabdruck deutlich schlechter abschneiden, als auf den ersten Blick vermutet.Die Problematik wird noch komplexer, wenn man Nachhaltigkeit nicht nur auf Produktebene betrachtet, sondern auch das Unternehmen selbst, dessen Wertschöpfungskette sowie sein Nachhaltigkeitsbestreben. Das erklärt, warum bei der einen oder anderen Nachhaltigkeits-Researchagentur Beyond Meat nicht besser abschneidet als JBS, der größte Fleischproduzenten der Welt.