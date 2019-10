Bis auf die ersten Tage ist der Oktober für den DAX bislang recht erfreulich verlaufen. Vom Tief vom Monatsanfang bis zum vergangenen Donnerstag konnten rund 900 Punkte gewonnen werden. An besagtem Donnerstag fand allerdings eine Intraday-Stimmungswende in Form eines Gravestone-Doji`s statt. Solche Trendwendeformationen kommen nicht allzu häufig vor, sind aber sehr markant und haben eine hohe Trefferquote. Am Freitag wurde diese Formation dann bestätigt, indem der DAX unter das Tief vom Donnerstag gefallen war. Um eine solche Formation zu negieren, muss eine möglichst schnelle Gegenbewegung vollzogen werden. Es sah am Montag so aus, als könne der Markt diese Kraft aufbringen und über das Top vom Freitag ansteigen. Dies ist allerdings ebenso misslungen wie gestern, als ein klassischer Doji hinterlassen wurde, der für sich genommen nur Unsicherheit bedeutet. Die Umsätze waren in der letzten Anstiegsbewegung rückläufig. Damit könnte nun eine neue Korrekturbewegung eingeleitet werden.

