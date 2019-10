Gestern wurde die TUI Aktie jäh aus ihrer Haussebewegung gerissen. Charttechnisch deuteten sich zuletzt zwar bereits die Risiken einer Topbildung an, doch der gestrige Kursrutsch dürfte an der Börse den einen oder anderen Anleger überrascht und zu Gewinnmitnahmen bewogen haben. Konnte TUIs Aktienkurs am Montag noch auf bis zu 12,46 Euro klettern, ging es gestern auf bis zu 11,14 Euro nach unten. Doch die hie rliegende ...