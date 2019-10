Stemmer Imaging expandiert in den Bereich Artificial Vision

Stemmer Imaging kündigt den Ausbau der Geschäftsaktivitäten in Richtung Artificial Vision an: „Wir sind bereit, den nächsten Schritt in unserer Strategie zu gehen, indem wir unseren Fokus zusätzlich zu unserem Industriegeschäft auf das hohe Wachstumspotenzial nicht-industrieller Bildverarbeitungsanwendungen ausweiten”, sagt Arne Dehn, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, auf dem heutigen Kapitalmarkttag von Stemmer. In der ...