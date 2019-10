LONDON (dpa-AFX) - Die britische Großbank Barclays hat im dritten Quartal den Widrigkeiten wie der weltweiten Konjunkturschwäche, den Brexit-Unsicherheiten sowie den niedrigen Zinsen getrotzt. Vor allem dank eines starken Geschäfts im Investmentbanking und an den Kapitalmärkten fielen die Erträge und das operative Ergebnis überraschend gut aus, wie die Bank am Freitag in London mitteilte.

Mittelfristig bereitet das schwierige Umfeld dem Bankchef James Staley aber auch Kopfzerbrechen - vor allem mit Blick auf das Renditeziel für das kommende Jahr. Vor allem wegen der Unsicherheit rund um den Brexit und den anhaltend niedrigen Zinsen sei es aus heutiger Sicht deutlich schwieriger, die Eigenkapitalrendite 2020 auf mehr als zehn Prozent zu steigern. Dieses Ziel hatte sich das Management vor einem Jahr vorgenommen. Auch das Vorhaben, im laufenden Jahr die Rendite auf mehr als neun Prozent zu erhöhen, sei trotz des guten dritten Quartals noch nicht in trockenen Tüchern.