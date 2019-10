Der Ausbruch der Tesla-Aktie hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angekündigt. Inzwischen ist er Geschichte, denn die Aktie ist nach der Veröffentlichung ihrer Zahlen zum 3. Quartal regelrecht explodiert. Am Donnerstag starteten die Bullen mit einer gewaltigen Kurslücke zwischen 256,14 und 289,20 US-Dollar in den Handel. Doch damit nicht genug, zog die Aktie auch am Folgetag weiter steil an ... Weiterlesen