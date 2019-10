Warum erreichten einige US-Indizes gestern neue Allzeithochs? Weil die Lage der US-Wirtschaft so großartig ist? Wohl kaum. Auch die US-Berichtssaison ist durchwachsen, mit positiven wie auch negativen Überraschungen (so gestern auch Google, das vor allem beim Gewinn pro Aktie enttäuschte). Der Hauptgrund für die Allzeithochs an den US-Märkten ist der Glaube an weitere Maßnahmen der Fed (und anderer Notenbanken) - der Markt will daher morgen von der US-Notenbank die nächste Zinssenkung sehen, nachdem die Fed bereits ab November kurzlaufende US-Anleihen kauft. Powell hat daher morgen die letzte Chance, dem Quengeln der Märkte zu widerstehen und damit die Rolle des Getriebenen zu verlassen. Wird er sie ergreifen? Heute einige Zahlen aus der US-Berichtssaison, aber entscheidend wird morgen Apple..

Das Video "Vor dem großen Tag!" sehen Sie hier..