Beim Software-Konzern Intershop ist der Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres 2019 um 2 Prozent auf 23,4 Millionen Euro gefallen. Hintergrund sei die Umstellung des Erlösmodells auf die Cloud-typischen wiederkehrenden Einnahmen. In der Cloud-Sparte sei der Auftragseingang um mehr als die Hälfte auf 4,8 Millionen Euro gestiegen, meldet die Gesellschaft am Mittwoch. Bei den jährlich wiederkehrenden Cloud-Umsätzen meldet ...