Was kann für die Aktienmärkte jetzt noch schief gehen? Heute neue Allzeithochs bei S&P 500 und Nasdaq, die US-Arbeitsmarktdaten besser als befürchtet, die Fed wird absehbar nicht mehr die Zinsen anheben, und der Handelskrieg weicht mit der "Phase 1" dem ewigen Frieden. Dazu ist der November historisch ein sehr guter Börsenmonat - der Dow Jones war seit dem Jahr 2011 im November nie negativ, der S&P 500 seit dem Jahr 2012. Im November erreichten die US-Indizes darüber hinaus so häufig wie in keinem anderen Monat neue Allzeithochs. Nun erwarten alle noch eine Jahresendrally "oben drauf" - aber es gibt einige Parameter, die nun auf extremen Niveaus sind: unverhofft kommt oft!

Das Video "Aktienmärkte - was soll jetzt noch schief gehen?" sehen Sie hier..