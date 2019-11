HanseYachts konnte im Geschäftsjahr 2018/19 deutlich wachsen und das erneut stärker als der Gesamtmarkt. Was waren die wichtigsten Treiber hinter dieser Entwicklung?

Gerhardt: In den vergangenen zehn Geschäftsjahren konnten wir als HanseYachts AG neunmal unseren Umsatz steigern, zuletzt acht Jahre in Folge, obwohl die Märkte in dieser Zeit rauf und runter gegangen sind. Das ist die Folge einer strikten Produkt-, Preis- und Werbestrategie sowie einem stärkeren Fokus auf das Segment Motorboote. Ein weiterer Faktor ist unser hauseigenes Ingenieurbüro, welches kontinuierlich Innovationen und neue Produkte auf den Weg bringt. Diese neuen Yachten verkaufen sich natürlich besser als alte Boote, deren Technik und Design nicht mehr state-of-the-art sind.

Auch auf der Ergebnisseite hat sich der zuletzt positive Trend fortgesetzt. Das auf 10,9 Millionen Euro verdoppelte EBITDA entspricht dem besten Konzernergebnis seit über zehn Jahren. Was steckt hinter der Ergebnisverbesserung um 5,9 Prozent?

Gerhardt: Neben den Skaleneffekten, die aus dem Mehrumsatz von 11,7 Millionen Euro resultieren, greifen nun auch die eingeleiteten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. So sorgte eine höhere Effektivität in der Produktion für geringere Fertigungskosten und zugleich deutlich höhere Deckungsbeiträge. So konnten wir den 8prozentigen Umsatzanstieg mit weniger Mitarbeitern als im Vorjahr erzielen.

Noch weist HanseYachts mit einer EBITDA-Marge von 7,2 Prozent im Vergleich zu den Wettbewerbern eine geringere operative Marge auf. Werden Sie mittelfristig ebenfalls zweistellige EBITDA-Margen zeigen können?

Gerhardt: Das schnelle Wachstum der vergangenen Jahre ist teilweise zu Lasten der Marge gegangen. Hier werden wir weiter nachbessern. Bei den Neuheiten werden wir ein noch größeres Augenmerk auf eine höhere Produktivität in der Fertigung und ein optimiertes Zusammenspiel mit den Lieferanten legen. Ein Teil der Marge kommt automatisch im Wachstum durch Economies of Scale, den anderen Teil muss man sich hart und detailliert erarbeiten. Im gerade abgelaufenen Geschäftsjahr sind wir unseren mittelfristigen Zielen eines Umsatzes von 200 Millionen Euro und einer EBITDA-Marge von 10 Prozent bis 12 Prozent erneut einen markanten Schritt nähergekommen und haben diese weiter konsequent im Blick.