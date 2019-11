Knapp 13.080 Punkte kurz nach der Eröffnung – der Deutsche Aktienindex setzt seine Aufwärtsbewegung zum Start in die neue Handelswoche fort. Die getesteten Unterstützungen bei 12.804 und 12.895 Punkten haben in den vergangenen Tagen gehalten, aktuell vollzieht der Index eine dynamische Ausbruchsbewegung. Die Anleger setzen weiter auf eine unverminderte Fortsetzung des Trends, der seit Anfang Oktober eingeschlagen wurde. Dieser könnte den DAX in den kommenden Tagen und Wochen zunächst bis auf 13.391 Punkte führen.

Die Handelsbeziehungen werden erst mal nicht schlechter, mit China bewegt sich die USA auf die Unterschrift der ersten Phase eines Abkommens zu. Und nun deutet Washington an, auch auf Strafzölle für importierte Autos aus Europa verzichten zu wollen. Gleichzeitig hat die US-Notenbank gerade die Zinsen gesenkt und die Gewinne der Unternehmen sehen ziemlich gut aus.

