Bei der Aurelius-Tochtergesellschaft Office Depot Europe ist die Trennung von Teilen der Aktivitäten perfekt. Der Verkauf des Mittel- und Osteuropageschäfts an einen strategischen Investor sei abgeschlossen worden, meldet die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft am Donnerstag. Damit gehen die Tochtergesellschaften von Office Depot Europe in der Tschechischen Republik und der Slowakei an die PBS Holding AG.Mit dem Verkauf ...