Deutsche Rohstoff kündigt dritte Anleihe an - Umtauschangebot geplant

Deutsche Rohstoff kündigt die Emission einer Anleihe an. Geplant ist ein Emissionsvolumen von bis zu 100 Millionen Euro. Teile des Emissionserlöses sollen in den Ausbau des Öl- und Gasgeschäfts in den USA investiert werden, kündigt das Rohstoff-Unternehmen am Donnerstag an. Zudem wird es ein Umtauschangebot an die Gläubiger der 2016 emittierten und 2021 fälligen Anleihe der Deutsche Rohstoff geben. Diese sollen ihre Wertpapiere ...