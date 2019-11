Wirecard – Spezial #5#

Liebe Leser, auf Wirecard gibt es für unsere Abonnenten immer wieder Spezials. Wir packen die Aktie dabei vor allem unter Gesichtspunkt Sentiment, Behavoiral Finance und Volatilität an. Am 16.10 las sich das so, wie hier original zu sehen. Die beiden Scheine liegen seither 90 Prozent und 80 Prozent vorne. Jetzt haben wir frische Ware für Sie gefunden. Wieder sind Inline-Scheine dabei, doch auch andere Papiere, Turbos zum Traden und ein spezielles Seitwärtspapier. Wo? In unserem Turbo-Depot. Als Spezial. Schauen Sie gerne vorbei oder testen Sie uns.