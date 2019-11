Die so stark erwartete Rede von Donald Trump war eine einzige Lobeshymne auf sich selbst und seine Politik. Das, was die Märkte aber wirklich interessierte, waren vor allem die Aussagen gegenüber China: auch hier die üblichen Aussagen (China hat USA ausgenutzt etc., aber das sei nun zu Ende). Man werde nur einen Deal machen, wenn er sehr gut für die USA sei. Ansonsten scheinen laut Insider-Aussagen die Zölle gegen EU-Autos doch noch nicht vom Tisch zu sein. Die US-Märkte im Vorfeld der Rede Trumps erneut mit neuen Allzeithochs, der S&P 500 erreicht erstmals in der Geschichte die Marke von 3100 Punkten. Der US-Präsident bleibt also so vage wie möglich, damit die Wall Street weiter im Hoffnungs-Modus bleiben kann..

