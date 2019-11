Hasbro - Spielzeuggigant steht kurz vor dem Verlust einer wichtigen Unterstützung, Start für den nächsten 20 % Breakdown?

Hasbro hat alle relevanten EMAs verloren, bricht auch die aktuelle Unterstützung könnte der nächste Schub Richtung Südne folgen!

Symbol: HAS ISIN: US4180561072

Rückblick: Hasbro ist einer der führenden Spielwarenhersteller der Welt und produziert und vertreibt bekannte Spiele wie zum Beispiel Monopoly. An der Spitze des 1923 von Henry und Hillel Hassenfeld gegründeten Unternehmens steht heute der CEO Brian Goldner, der mit dem in Pawtucket, Rhode Island, ansässigen Konzern stürmischen Zeiten entgegenblickt. Die letzten Quartalszahlen waren für die Anleger eine herbe Enttäuschung, der Gewinn je Aktie lag mit 1,84 USD knapp 20 % und der Umsatz lag etwa 10 % unter den Erwartungen. Das Umsatzwachstum fiel auf ein nicht wahrnehmbares Niveau von 0,3 % zum Vorjahresquartal, was Anleger dazu bewegte scharenweise aus der Aktie zu flüchten. Am Tag nach den Quartalszahlen eröffnete der Wert mit einem Abwärtsgap von 16 %, der gleitende Durchschnitt 200 auf Tagesbasis konnte nicht gehalten werden und die Abwärtsbewegung setzte sich fort. Aktuell hat der Anteilsschein eine wichtige Unterstützung im Bereich von 94,40 USD erreicht und wird vom fallenden EMA 9 weiter Richtung Süden gedrückt.