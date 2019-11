Gestern kam es bei der Commerzbank Aktie zunächst noch einmal zu einem deutlichen Kursrückgang, bevor eine charttechnische Unterstützungszone griff. So stabilisierte sich der Aktienkurs des Bankkonzerns ab der gestrigen Mittagsstunde in einer Zone bei 5,29/5,34 Euro. Aus der schwierigen Lage konnte sich der Aktienkurs der Commerzbank bisher aber nicht befreien. Aktuelle Indikationen am Donnerstagmorgen notieren bei 5,32/5,35 Euro, ...