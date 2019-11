Bei der Daimler Aktie steht am Donnerstag der Kapitalmarkttag der Gesellschaft im Blickpunkt. Der Autobauer stellt seine neue nachhaltige Geschäftsstrategie vor und kündigt Kosteneinsparungen an. „Die Kostenbelastungen zur Erreichung der CO2-Ziele erfordern umfassende Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in allen Bereichen unseres Unternehmens. Dazu gehören auch die Verschlankung unserer Prozesse und Strukturen”, sagt Ola ...