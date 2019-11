Was war da los? In der vergangenen Woche kam die Aareal Bank Aktie kräftig unter Druck. Zum einen belastete deutlich, dass der Aktienkurs des MDAX-notierten Bankkonzerns an der charttechnischen Widerstandszone bei 30,68/30,84 Euro nicht weiter voran kam. Als dann noch im Zuge des Quartalsberichts des Konzerns klar wurde, dass es wohl keinen Verkauf der Tochtergesellscha Aareon geben werde, wie von vielen an der Börse erhofft, ...