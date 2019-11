Lange Zeit tat sich wenig bei Steinhoff International, was die dringend benötigten Verkäufe von Unternehmensteilen angeht. Mit den Verkaufserlösen will man Cash generieren und Schulden abbauen. Nun aber scheint es Schlag auf Schlag zu gehen: Nachdem der niederländisch-südafrikanische Einzelhandelskonzern am Freitag den Verkauf der britischen Holdinggesellschaft der Sparte Harveys and Bensons for Beds gemeldet hat, kommt heute die ...