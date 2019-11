Gigaset schraubt Prognose zurück

Bei Gigaset läuft die Umsatzentwicklung schwächer als erwartet. „Das Unternehmen geht nun für 2019 von einem Konzernumsatz unter Vorjahr aus. Der tatsächlich zu erzielende Umsatz wird auch in 2019 maßgeblich von dem typischerweise volatilen Jahresendumsatz abhängen”, meldet Gigaset am Dienstag. Bisher hatten die Münchener eine leichte Umsatzsteigerung in Aussicht gestellt.Andere Teile der Prognose werden bestätigt. So ...