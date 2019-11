Mehr als drei Viertel der besseren Wertentwicklung von US-Aktien im Vergleich zu europäischen Aktien seit Anfang 2017 liegt an den Sektoren US-Technologie und europäische Finanzwerte.

Während die USA und Europa in den letzten Jahren auf dem Golfplatz Kopf an Kopf lagen, war in Sachen Wirtschaftswachstum das Spiel längst entschieden. Ungefähr seit dem Jahr 2010 fiel das Wachstum in der Eurozone lediglich halb so stark aus wie in den USA. Die Erholung Europas nach der globalen Finanzkrise wurde durch nicht abreißen wollende politische Krisenherde gedämpft, insbesondere durch die Staatsschuldenkrise der Jahre 2012 und 2013. Die Zusage von Präsidents der Europäischen Zentralbank (EZB) Mario Draghi, „alles Erdenkliche“ zu tun, trug mit einer ganzen Reihe an Unterstützungsmaßnahmen der Notenbanken dazu bei, Europas Wirtschaft in ruhigere Fahrwasser zu lenken. Allerdings war die daraus resultierende Erholung wesentlich bescheidener als von den Entscheidungsträgern erhofft.

