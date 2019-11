Donald Trump hat heute gesagt, dass man "in den letzten Geburtswehen des Handelsdeals" sei. All das wirkt wie absurdes Theater, nachdem Peking heute Nacht berichtet hatte, dass man sich einig sei, dass man ich einigen wolle. Kommt der meist angekündigte Deal der Weltgeschichte also zeitnah? Blickt man auf die Daten, wäre das bitter nötig: der Welthandel nun den vierten Monat in Folge rückläufig zum Vorjahreszeitraum, die von den Märkten bereits eingepreiste Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung zeigt sich bislang jedenfalls nicht in den Daten. Dazu melden US-Konzerne wie HP und Dollar Tree, dass der Handelskrieg zu einem Anstieg von Kosten führt während gleichzeitig Investitionen verschoben werden. Die Schere zwischen wirtschaftlicher Realität und Aktienkursen wird immer größer..

