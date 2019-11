SIW 48/2019: Neuer Hut im Ring

Gut ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl in den USA hat der Vorwahlkampf der Demokraten nun so richtig begonnen. Mit Michael Bloomberg wirft seit letzter Woche ein Schwergewicht seinen Hut in den Ring. Der ehemalige Bürgermeister von New York und milliardenschwere Medienunternehmer war nach eigenem Bekunden in Sorge, dass die Demokraten keinen Kandidaten aufstellen würden, der es mit dem Amtsinhaber Donald Trump aufnehmen kann. Gerüchten zufolge plant Bloomberg 1 Mrd. USD in seinen eigenen …