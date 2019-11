3U Holding stärkt das Wind-Portfolio

Die 3U Holding übernimmt alle Anteile an der Windpark Roge GmbH sowie 40 Prozent an der Windpark Roge GmbH & Co. Betriebs-KG. Die Transaktion hat einen Umfang von rund 1,5 Millionen Euro. Der Windpark wird ab 2020 vollständig bei 3U konsolidiert werden. Man übernimmt künftig auch die Geschäfts- und Betriebsführung bei dem vor fast 20 Jahren erbauten Windpark nahe Rostock.Der Park besteht aus acht Anlagen mit insgesamt ...