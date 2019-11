FÄLLT RIPPLE (XRP) AUF NULL US-DOLLAR?

XRP-Kurs erholt sich weiter vom Montagstief. Kommt bald der große Crash?

Es ist eines der spannendsten Projekte in der Welt der digitalen Währungen. Umso enttäuschender ist Verlauf der dazugehörigen Kryptowährung. Die Rede ist von US-Fintech Unternehmen Ripple mit ihrem XRP-Token. Viele neue Partnerschaften konnte Ripple im Jahr 2019 mit Banken und Zahlungsdienstleistern wie MoneyGram gewinnen. Der XRP-Kurs jedoch konnte davon nicht profitieren. Im Gegenteil. Der XRP-Kurs fiel am vergangenen Montag zum zweiten Mal in diesem Jahr unter die Marke von 0,20 US-Dollar. Mittlerweile konnte sich der XRP-Kurs wieder berappeln und notiert gegen 17:30 Uhr MEZ bei 0,23 US-Dollar. Zwar steht die Wertentwicklung von XRP nicht unbedingt im Zusammenhang mit den Projekten und Partnerschaften von Ripple. Jedoch erhofften sich viele Investoren, über eine Investition in XRP von den verheißungsvollen Ripple-Projekten zu profitieren. Mit Blick auf den Wochenchart sieht die Lage für XRP sehr ernst aus, falls die Unterstützung bei 0,1950 US-Dollar nicht halten sollte. Bei Bruch der Unterstützung dürfte sich die Abwärtsdynamik deutlich beschleunigen. Ob XRP dann bis auf null US-Dollar fallen kann, sei einmal dahingestellt. Weitere Informationen finden Sie hier.

