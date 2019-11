Die zuletzt an dieser Stelle thematisierte Schwäche des Euro gegenüber dem Britischen Pfund setzte sich auch in den letzten Handelstagen fort. Aktuell steht eine eminent wichtige Unterstützung im Feuer.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu EUR/GBP hieß es u.a. „[…] Aus charttechnischer Sicht dominieren die Verkaufssignale. Der Euro hat mit den 0,90 GBP, den 0,89 GBP und den 0,88 GBP wichtige Unterstützungen unterschritten und zudem seine 200-Tage-Linie bärisch gekreuzt. Der Anfang Oktober noch zu beobachtende Erholungsversuch nahm an den 0,90 GBP ein abruptes Ende und mündete schließlich in einer dynamischen Korrekturwelle. Ein Stabilisierungsversuch in der Range 0,86 / 0,865 GBP wurde kürzlich ebenfalls erfolglos abgebrochen, sodass nun die 0,85 GBP und damit eine massive Unterstützungszone im Fokus stehen. In diesem Bereich wurde im Frühjahr dieses Jahres eine Reihe markanter Tiefs ausgebildet. Die Bewegung des Euro ist überverkauft. Das Potential etwaiger Erholungsversuche dürfte aber zunächst auf den Bereich 0,86 / 0,865 GBP beschränkt sein. Geht es dennoch darüber, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich. Gleiches gilt, sollte der Euro die aktuell im Feuer stehende Unterstützung um 0,85 GBP aufgeben müssen.“

Im Großen und Ganzen bewegte sich das Währungspaar in dem zuletzt skizzierten Szenario. Nach oben ging nicht sonderlich viel. Der Bereich um 0,86 GBP war für den Euro Endstation. Das Vertrauen in den Euro sinkt offenkundig weiter, denn aktuell steht die eminent wichtige Unterstützung bei 0,85 GBP im Fokus. In diesem Bereich liegen einige markante Tiefpunkte vorangegangener Korrekturbewegungen und formen somit eine veritable (und möglicherweise auch tragende) Unterstützung. Dennoch gilt es natürlich, den möglichen Bruch dieser Zone zu thematisieren. Um potentielle Bewegungsziele für diesen Fall abzuleiten, haben wir einen 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht. Sollte es zu einem Bruch der 0,85 GBP kommen, befindet sich im Bereich 0,84 bis 0,83 GBP eine potentielle Zielzone. Auf der Oberseite gilt weiterhin, dass erst Erholungsbewegungen, die über die 0,865 / 0,86 GBP führen, aus charttechnischer Sicht eine gewisse Relevanz haben.