Seit Mai 2019 ist Stefan Manth Vorstandschef von Mologen. In der vergangenen Woche war der CEO auf dem Eigenkapitalform in Frankfurt unterwegs, um Investoren und Journalisten über den neuesten Stand bei Mologen zu informieren. Dabei machte er immer wieder deutlich, dass man in den kommenden Wochen eine Wandelanleihe über 2 Millionen Euro platzieren will und muss, um den Fortbestand der Gesellschaft kurzfristig zu sichern. In der ...