Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte eröffneten am Dienstag gemischt, wobei die Indices aus Westeuropa nach oben tendierten und die Aktien aus Osteuropa zurückblieben, so die Experten von XTB.Der britische FTSE 100 (UK100) notiere ebenfalls tiefer, während der französische CAC 40 (FRA40) in der Nähe des Schlusskurses vom Montag kämpfe. [ mehr