Das auf IT-Cloud-Lösungen spezialisierte Unternehmen Converge Technologies Inc. (CSE: CTS; FRA: 0ZB) hat den Antrag gestellt, innerhalb von 12 Monaten bis zu 5 Prozent der eigenen Aktien zurückkaufen zu dürfen. Die maximale Zahl der möglichen Rückkäufe beläuft sich auf 4.025.12 Aktien, die nach dem Erwerb annulliert würden, was die Gesamtzahl der Aktien reduzieren würde.

Man kann die Ankündigung zum Aktienrückkauf als Zeichen dafür verstehen, dass das Management die eigenen Aktien für eher unterbewertet hält.

Paradigm Capital erhöht nach Q3-Zahlen Kursziel auf 2,00 auf Sicht von 12 Monaten

Unterdessen hält der Analyst von Paradigm Capital, Kevin Krishnaratne, seine Empfehlung „BUY“ für Paradigm nach der Veröffentlichung der Q3-Zahlen aufrecht. Er erhöht sein Kursziel ist gegenüber einer früheren Veröffentlichung sogar von 1,75 auf 2,00 CAD auf Sicht von 12 Monaten. Das entspricht einer Bewertung mit dem 7,5-fachen des für 2020 erwarteten EBITDA.

Converge habe im dritten Quartal bei einem Umsatz von 145 Mio. USD eine Bruttomarge von 24% und ein bereinigtes EBITDA von 5,8 Mio. USD erzielt, argumentiert Krishnaratne. Paradigm halte die Aktien von CTS deshalb weiterhin für attraktiv, da sie auf Basis der für 2020 erwarteten Zahlen derzeit unter dem EBITDA-Multiple jüngster M&A-Transaktionen im Sektor handelten. Krishnaratne verweist auf ein EBITDA-Multiple von 7,0x bei vergleichbaren Werten und EBITDA-Multiples von bis zu 9,0x bei Wettbewerbern, während Converge auf der Basis der für 2020 erwarteten Zahlen aktuell mit einem EBITDA-Multiple von weniger als 6x handle.

Converge verfolgt eine Akquisitionsstrategie zur Konsolidierung des regionalen IT-Servicemarkts und hat seit Oktober 2017 elf Übernahmen getätigt. Das Ziel ist es, weiter vier bis sechs Akquisitionen pro Jahr zu tätigen. Converge will die traditionellen Value Added Reseller (VAR) in Richtung Managed Services und cloudbasierte Software umbauen. Zudem nutzt Converge die erheblichen Cross-Selling-Chancen unter den angeschlossenen Unternehmen und deren Kunden. Das besondere Augenmerk liegt auf der Steigerung der wiederkehrenden Einnahmen aus Softwareverkäufen, die besonders margenstark sind. Derzeit liegt der Mix dieser wiederkehrenden Einnahmequellen bei 30% Cloud-, 40% Software- und 30% Managed Services.

Das Management ist zuversichtlich, eine EBITDA-Marge von + 8% zu erreichen, sobald es die letzte Phase seiner Wachstumsstrategie abgeschlossen hat, die im nächsten Jahr beginnt. Auf’s Jahr hochgerechnet sollen die Umsatzerlöse von ~ 1 Mrd. CAD (run rate) in Richtung 2 bis 3 Mrd. CAD steigen.

