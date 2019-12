In Börsenmedien wird wieder für die Evotec Aktie getrommelt. Auffällig: Zeitgleich liegt der Aktienkurs des Hamburger Biotech-Unternehmens an einer kurzfristig interessanten charttechnischen Signalmarke. Doch an dieser kommt der TecDAX-Wert seit Tagen nicht voran. Bereits seit dem 29. November versucht sich die Evotec Aktie am Ausbruch über die Hürdenzone, die sich bei 20,12/20,32 Euro mit einem Kernbereich bei 20,28/20,32 Euro ...