An drei Tagen in Folge hat sich der Aktienkurs von 1&1 Drillisch im Bereich 22,56/22,66 Euro fangen können. Nach den jüngsten Kursverlusten könnte dies charttechnisch die Hoffnung auf eine Gegenbewegung schüren. Am Freitagmorgen ist aber erst einmal relative Ruhe beim Aktienkurs zu sehen: Nach einem gestrigen XETRA-Schlusskurs bei 22,84 Euro und 0,95 Prozent Tagesminus liegen aktuelle Indikationen für die 1&1 Drillisch ...