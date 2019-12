Am Freitag ist in Wien die Entscheidung gefallen. Das Ölkartell OPEC und weitere Förderstaaten haben sich auf eine schärfere Produktionskürzung als erwartet geeinigt. Die 24 Länder wollen von Januar an 500.000 Barrel Öl pro Tag weniger pumpen als bisher. Diese Nachricht bescherte dem schwarzen Gold einen kräftigen Sprung nach oben. Am Ende der Session notierte der Preis bei 63,89 US-Dollar - ein Plus von über 2 USD im Vergleich zur Vorwoche.

Charttechnik:

Es ist also den Spekulanten gelungen auf der Tagesebene die Widerstandszone bei 63,00 USD zu durchbrechen. Somit könnte die Erholungsbewegung in den nächsten Tagen fortgesetzt werden, mit dem übergeordneten Ziel das Hoch bei 67,44 USD zu erreichen. Erst wenn dieses Level nachhaltig verlassen wird, kann das Short-Szenario ad acta gelegt werden. Bis dahin muss mit den Shorrties jederzeit gerechnet werden.

Im Stundenchart dürfte zum Wochenbeginn eine Konsolidierungsbewegung anstehen. Aufgrund der charttechnischen Konstellation in der kurzfristigen Ausrichtung, sehen wir den ersten Anlaufpunkt bei 62,45 USD. Auf der Oberseite ist das Ziel schnell ausgemacht – 64,47 USD.

