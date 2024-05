Der Bruch des Aufwärtstrends manifestierte sich in den letzten Tagen zusehends. Während zum Zeitpunkt (02. Mai) der letzten Kommentierung noch die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr in den Aufwärtstrend bestand, kann davon derzeit keine Rede mehr sein. Das aus dem Bruch des Aufwärtstrends resultierende Verkaufssignal zeigt mittlerweile Wirkung. Gleichzeitig rückt die Vollendung der großen V-Formation (rot dargestellt) als übergeordnet bullisches Szenario in immer weitere Ferne.

Die zuletzt thematisierte Unterstützungszone um 83,0 US-Dollar geriet zwischenzeitlich unter Druck. Kurzzeitig sah es sogar nach einem Durchmarsch in Richtung 80 US-Dollar aus, doch letztendlich hielt die Zone dem ersten Ansturm stand. Und das ist durchaus positiv zu bewerten. Nach dem Test lancierte Brent Crude Oil einen Erholungsversuch, der aber noch ein Muster ohne Wert ist. Der Vorstoß muss erst noch seine Relevanz unter Beweis stellen. Brent C.O. muss hierzu über die 85 US-Dollar laufen; noch besser über die 87,3 US-Dollar. Solange es keine nachhaltige Entlastung gibt, bleibt die Lage mit Blick auf die Unterseite fragil. So ist jederzeit mit Rücksetzern in Richtung 80 US-Dollar zu rechnen.

Der Abbau der Risikoprämie setzt sich bei den Ölpreisen fort. Die Gemüter haben sich im Hinblick auf die geopolitischen Risiken beruhigt. Allerdings könnte diese Ruhe trügerisch sein. Mit einem Aufflammen der bekannten Brandherde muss jederzeit gerechnet werden. Und ein solches Aufflammen würde die Karten noch einmal komplett neu mischen.

Öl-Aktien setzen Korrektur fort

Die Aktien der Ölkonzerne können sich der Ölpreis-Korrektur nicht entziehen. Die Quartalsberichtssaison hat zudem nicht die erhoffte Aufbruchsstimmung kreieren können. Kurzum. Das Korrekturszenario dürfte erst einmal dominierend bleiben. Die Entwicklung des Arca Oil Index verdeutlicht die aktuelle Lage im Sektor.



Der Arca Oil Index notiert noch immer deutlich unterhalb des Anfang April im Bereich von 2.260 Punkte ausgebildeten Verlaufshochs. Erst ein Ausbruch über die 2.270 Punkt würde das Ende der Korrektur „offiziell“ besiegeln.

Der Arca Oil Index hat noch immer am Verlust des kurzfristigen Aufwärtstrends zu knabbern. Immerhin gab es in den letzten Tagen keine weiteren Ausflüge des Index unter die 2.100 Punkte, sodass für die wichtige Unterstützung um 2.000 Punkte keine Gefahr bestand.

Zusammengefasst: Mit Blick auf die Unterseite hat sich die Situation im Arca Oil Index zuletzt stabilisiert. Auf der Oberseite fehlt dem Index aber noch immer die Durchschlagskraft, um das Korrekturszenario zurückzudrängen. Bis auf weiteres gilt es, die Kursbereiche um 2.270 Punkte und 2.100 Punkte im Auge zu behalten. Erst ein Verlassen der Range würde frische Signale auslösen.

