Kurz kam Hoffnung auf, dass bei der Steinhoff Aktie irgendwas passieren könnte. Der Aktienkurs des niederländisch-südafrikanischen Unternehmens klettere binnen weniger Tage von 0,05 Euro auf 0,0737 Euro, die am 29. November erreicht wurden. Wie von uns prognostiziert brachte also der Anstieg über 0,055/0,056 Euro eine charttechnische Entspannung, doch die währte nicht lange. Am Widerstandsbereich bei 0,073/0,074 Euro prallte ...