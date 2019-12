Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Von den 8,4 Milliarden Euro, die Unternehmen des Produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe) in den Umweltschutz investierten, entfiel im Jahr 2017 mit 3,6 Milliarden Euro (42,7%) der größte Anteil auf die Abwasserwirtschaft, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. [ mehr